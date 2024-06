A soli 93€, il Mini PC di HP è pronto per la tua scrivania (SCONTO)

Al prezzo stracciato di soli 93 euro, HP ProDesk 600 G1 è un ottimo affare se vuoi avere sulla tua scrivania un Mini PC in grado di gestire le operazioni base della produttività (editing documenti, posta elettronica), lo studio, la navigazione online e l’intrattenimento multimediale (streaming) nel tempo libero. Non ci sono coupon da attivare: devi solo metterlo nel carrello e domani sarà da te.

HP ProDesk 600 G1: prezzo stracciato per il Mini PC

Con sistema operativo Windows preinstallato dotato di licenza ufficiale Microsoft e chiavetta Wi-Fi per la connettività wireless fornita in omaggio, può contare su un comparto hardware di tutto rispetto. Tra le specifiche tecniche trovano posto il processore Intel Core i5-4570T affiancato da 8 GB di RAM e da un disco fisso da 500 GB, quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, slot Ethernet e tre uscite video (due DisplayPort e una VGA), senza dimenticare due jack audio. Nella scheda del prodotto trovi tutte le altri informazioni.

Lo sconto proposto in questo momento sull’e-commerce ti permette di acquistare il Mini PC di HP (modello ProDesk 600 G1, nella configurazione appena descritta) al prezzo finale di soli 93 euro. Si tratta di un prodotto ricondizionato, che è stato ispezionato, testato e pulito da personale specializzato, in conformità ai requisiti del programma Amazon Renewed. Inoltre, è coperto dalla garanzia di un anno a cui poter ricorrere in caso di problemi.

Amazon si occupa della spedizione attraverso la propria rete logistica, assicurando la consegna gratuita già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Dal momento del ricevimento, avrai eventualmente a disposizione 30 giorni per il reso con rimborso completo.