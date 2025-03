Mini PC (Intel, 16/512GB): il coupon sconto per NiPoGi E1

Trovi in questo momento su Amazon un coupon da attivare che taglia il prezzo di NiPoGi E1, il Mini PC dalle dimensioni compatte e adatto all’utilizzo quotidiano su ogni scrivania, anche per il lavoro. Può essere collegato a due monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche per capire cosa lo rende un’offerta da non lasciarsi sfuggire.

NiPoGi E1: le specifiche tecniche del Mini PC

Integra il processore Intel N97 con architettura Alder Lake affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Tra le altre specifiche tecniche citiamo la presenza dei moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2, dello slot Ethernet e di molte porte fisiche per la connettività delle periferiche. Non manca nemmeno la possibilità di eseguire upgrade del comparto hardware in futuro, se necessario, ad esempio espandendo la memoria interna fino a 2 TB. Scopri altre informazioni e dettagli aggiuntivi nella pagina del prodotto.

Attiva il coupon che trovi sull’e-commerce in questo momento e acquista NiPoGi E1 al prezzo di soli 189 euro. Il Mini PC è subito disponibile e lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani se lo acquisti ora. C’è la consegna gratuita.

Amazon ti invita a scoprire le offerte esclusive della Festa di Primavera, un evento aperto a tutti che si concluderà lunedì 31 marzo. Non perdere l’occasione di trovare prodotti di ogni categoria a prezzi vantaggiosi, dalle ultime novità in campo tecnologico agli strumenti per il fai-da-te, passando per l’intrattenimento videoludico e gli articoli per la casa.