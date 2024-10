Mini PC (Intel, 16/512GB) in sconto alla Festa delle Offerte Prime

Non perdere lo sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime che porta Minisforum UN100P al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. È il Mini PC compatto e versatile, con un design elegante e caratteristiche tali da renderlo adatto alla produttività quotidiana (editing documenti, posta elettronica e così via), ma non solo, anche alla navigazione online e allo streaming dei contenuti multimediali nel tempo libero.

Minisforum UN100P: le specifiche del Mini PC

Ha in dotazione il processore Intel N100 di dodicesima generazione con Intel UHD Graphics integrata, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD da 512 GB (espandibile) per l’archiviazione dei dati. Ancora, per la connettività è possibile contare sulle tecnologie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet 2.5G. Sul case sono presenti quattro porte USB 3.2, una USB-C (con supporto all’output video), lettore microSD e jack audio. Infine, sfruttando anche le due uscite HDMI, è possibile collegare fino a un massimo di tre monitor con risoluzione 4K. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

In questo momento lo puoi mettere sulla scrivania al prezzo finale di soli 195 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando le sue caratteristiche e l’affidabilità del brand. L’ingombro è davvero ridotto al minimo: 15,9×15,9×11,4 millimetri. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e consegna gratuita assicurata in un solo giorno.

