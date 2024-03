Mini PC (Intel, 16/512GB, W11Pro): a 189€ è un regalo

Attiva il coupon sconto da 70 euro e acquista ACEMAGICIAN AD03 al suo minimo storico. Il Mini PC è protagonista oggi su Amazon di un’offerta davvero imperdibile. Può contare su caratteristiche che lo rendono adatto anche alla produttività quotidiana. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Vediamo quali caratteristiche lo rendono un vero affare per soli 189 euro.

Mini PC: guarda che sconto su ACEMAGICIAN AD03

Per quanto riguarda le specifiche tecniche è possibile contare sul processore Intel Alder Lake Ν95 di dodicesima generazione con chip grafico Intel UHD 1200 affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB). Ci sono poi i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless. Sono presenti due porte USB 3.0 e quattro USB 2.0, una USB-C, due jack audio, le uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K e un doppio slot Ethernet. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

A racchiudere ogni componente è una scocca con design elegante e minimalista, le cui dimensioni sono ridotte a soli 129x137x54,5 millimetri. Tutto questo è in offerta al prezzo finale di soli 189 euro, il minimo storico da quando ACEMAGICIAN AD03 è in vendita sull’e-commerce. Per approfittarne devi solo attivare il coupon dedicato. Centinaia di recensioni positive promuovono il Mini PC con un voto medio molto alto, pari a 4,4/5 stelle.

Amazon assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno per chi effettua subito l’ordine. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale utente.