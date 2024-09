Mini PC (Intel, 16GB DDR5+512GB, triplo schermo) in offerta a 189,99€ su Amazon

Un Mini PC tascabile, ma potente. È questo l’identikit perfetto che descrive Blackview MP80 che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 189,99 euro: un prezzo davvero non male per un desktop compatto di questa qualità e dalla scheda tecnica molto interessante che lo rende ideale a diversi scopi come studio, ufficio e intrattenimento.

La scheda tecnica del Mini PC Blackview MP80

Il Mini PC è alimentato da un processore Intel Alder Lake N97 di 12ª generazione con frequenza di clock massima a 3,6GHz. Un chip che è affiancato da ben 16GB di RAM LPDDR5 che garantisce velocità elevate e un consumo energetico ridotto e una SSD M2 da 512GB ideale per avere ampio spazio di archiviazione e velocità d’esecuzione per file, contenuti multimediali e software.

Le dimensioni compatte tradiscono un equipaggiamento di porte davvero strepitoso con 3 ingressi USB 3.0, 3 porte HDMI e 2 porte Ethernet Gigabit. Le tre porte HDMI sono l’ideale per il supporto alla visualizzazione su tre schermi con risoluzione 4K UHD a 60Hz, ideale per massimizzare la produttività.

Con WiFi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth, tecnologia di raffreddamento silenziosa e persino una staffa VESA inclusa per facilitare il montaggio su pareti o monitor, questo Mini PC è un prodotto davvero completo che non deluderà le tue aspettative. Acquistalo adesso in sconto su Amazon a soli 189,99 euro.