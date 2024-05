Mini PC (Intel, 16GB RAM, 512GB SSD) in SCONTO a 189 euro (Amazon)

Un piccolo PC ma dalle grandi capacità che puoi sfruttare come una soluzione minimal ed elegante per la tua postazione da lavoro o studio o da usare anche per l’intrattenimento e la navigazione sul web. Il prezzo in sconto su Amazon per questo mini PC è di soli 189 euro, contro i 269,99 del prezzo mediano al quale viene solitamente venduto.

Mini PC NiPoGi in sconto: la scheda tecnica

Il Mini PC si presenta con l’ultimo processore Intel Alder Lake-N95, che offre una velocità massima fino a 3,4 GHz con 4 core e 4 thread e una cache L3 da 6 MB. Il chipset è accompagnato da 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB, per uno spazio di archiviazione veloce ed espandibile fino a 2 TB.

Perfetto da usare anche in configurazioni con doppi monitor grazie alle due porte HDMI, offrendo una risoluzione fino a 4K a 60 Hz. Puoi collegare così due display simultaneamente, migliorando l’efficienza del multitasking, il tutto mantenendo un consumo energetico estremamente ridotto grazie ai bassi consumi garantiti dal processore.

Il comparto delle connessioni include il WiFi dual-band e la porta Ethernet Gigabit da 1000 Mbps, mentre il modulo Bluetooth 4.2 consente di connettersi facilmente a dispositivi wireless come tastiere e mouse. Grazie al supporto VESA, invece, puoi persino montarlo dietro ad un monitor rendendolo “invisibile”.

Nonostante le dimensioni compatte di 5,04” x 5,04” x 2,05” e un peso di soli 391 g, il computer dispone 2 porte HDMI, 1 porta RJ45 e 4 porte USB. Un acquisto perfetto se stavi cercando un computer compatto ma capace di fornire ottime prestazioni: acquistalo adesso a soli 189 euro.