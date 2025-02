Mini PC (Intel, 16GB+512GB) in forte DOPPIO SCONTO

Per il lavoro, l’intrattenimento e lo studio questo Mini PC in doppia offerta su Amazon è assolutamente perfetto. Applicando il coupon sconto che trovi in pagina, infatti, puoi pagarlo soltanto 199,90 euro invece di 339: un’opportunità da non perdere per un computer desktop compatto, ma che non rinuncia a niente.

Mini PC AceMagician V1: la scheda tecnica

Il Mini PC in questione è ideale per lavori d’ufficio, navigazione web e streaming, forte di un processore Intel Twin Lake-N N150, con 4 core e 4 thread e una frequenza massima di 3,6 GHz affiancato da 16GB di RAM DDR4 e una SSD M.2 da 512GB, entrambe espandibili.

Il sistema di raffreddamento del Mini PC è studiato per assicurarti silenziosità e stabilità anche sotto i carichi più intensi. La connettività è al completo con supporto per WiFi 5 e Bluetooth 4.2, oltre alle 4 porte USB utili per il collegamento di periferiche esterne.

La doppia uscita video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 ti permetterà di collegare fino a due monitor contemporaneamente, utile per migliorare la produttività, mentre il sistema operativo Windows 11 è già preinstallato e pronto all’uso.

Ultra compatto e facilmente trasportabile, all’interno della confezione troverai anche il supporto VESA per montarlo a parete se non addirittura dietro il monitor per una postazione ancora più minimal. Un affare che non puoi farti scappare: applica il coupon sconto e pagalo soltanto 199,90 euro.