Mini PC con Intel Core, 16/512GB e Windows 11: l'AFFARE

ACEMAGIC AD15 non è il solito Mini PC e per capirlo è sufficiente uno sguardo: proposto oggi in forte sconto su Amazon, offre caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività e non solo. Il suo design verticale è il tocco di classe, una delle tante peculiarità che ne fanno il computer perfetto per ogni scrivania. Vediamo cosa rende la promozione in corso sull’e-commerce una grande occasione.

Lo sconto su ACEMAGIC AD15: un grande Mini PC

Le specifiche tecniche sono di alto livello: processore Intel Core i5-11500B con GPU Intel UHD Graphics 750, 16 GB di RAM DDR4 con possibilità di espansione fino a 64 GB, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati espandibile di 2 TB, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Per gli altri dettagli relativi al comparto hardware rimandiamo alla scheda del prodotto.

Come si legge nella descrizione completa, le porte di connessione presenti sul case sono slot Ethernet, quattro USB 3.2, una USB-C, jack audio e doppia uscita video HDMI 2.0 per il collegamento simultaneo di più monitor con supporto alla risoluzione 4K. Infine, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft.

Tutto questo al prezzo finale di soli 389 euro, con un forte sconto rispetto al listino. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta su ACEMAGIC AD15, il consiglio per gli interessati è di approfittarne finché in tempo, allungando le mani su un ottimo Mini PC con una spesa contenuta considerando le sue caratteristiche. Non serve applicare coupon: è pronto per essere messo nel carrello.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. Tradotto: chi effettua l’ordine ora lo riceverà direttamente a casa già entro domani, senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.