Mini PC con Intel Core i5, 32/512GB, WiFi6, 8K: SUPER OFFERTA

Un mostro di potenza in formato estremamente compatto: quale migliore descrizione per ACEMAGICIAN TK11, Mini PC protagonista oggi con un’offerta su Amazon da cogliere al volo? Può contare su caratteristiche come il processore Intel Core i5-11320H, 32 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB, Thunderbolt 4 con supporto alla risoluzione 8K, lettore di impronte digitali integrato e connettività Wi-Fi 6. Non devi far altro che attivare il coupon sconto dedicato per metterlo sulla scrivania.

ACEMAGICIAN TK11: le specifiche del Mini PC

I punti di forza sono davvero numerosi. Partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Oltre alle specifiche tecniche già elencate trovano posto il chip grafico Intel Iris Xe, Bluetooth 5.2, porte USB Type-A e USB-C, uscite video HDMI e DisplayPort, altoparlanti stereo interni, jack audio e slot Ethernet. Il case è inoltre progettato per supportare gli upgrade hardware, così da poter espandere la capacità di archiviaizone. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 389 euro, ACEMAGICIAN TK11 nella configurazione appena descritta è un affare da cogliere al volo per chi cerca un Mini PC compatto e potente da mettere sulla scrivania. Per approfittare dello sconto di 100 euro è sufficiente attivare il coupon dedicato.

Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno curata da Amazon. Scegliendo di effettuare subito l’ordine lo si riceverà direttamente a casa già entro domani, senza spese aggiuntive. Nella confezione sono inclusi anche un cavo HDMI, l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.