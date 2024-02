Mini PC con Intel Core i9: che mostro e CHE SCONTO

Lo sconto senza precedenti su Amazon disponibile oggi porta ACEMAGIC AD08 al suo prezzo minimo storico. Non è il solito Mini PC e per rendersene conto è sufficiente uno sguardo: il suo comparto hardware è adatto alla produttività più spinta così come al gaming. Per approfittare dell’occasione non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato. Passiamo qui rassegna i suoi punti di forza principali.

ACEMAGIC AD08: un Mini PC davvero potente

Prima di vedere cosa lo rende un vero mostro di potenza, vale la pena segnalare la possibilità di scegliere fra tre modalità di funzionamento, a seconda della situazione: Silenziosa, Auto e Performance. Per passare dall’una all’altra è sufficiente agire sulla ghiera che circonda il pulsante di accensione. Per altre informazioni rimandiamo alla scheda dell’articolo.

Pronti per le specifiche tecniche del comparto hardware? Eccole, direttamente dalla descrizione completa: processore Intel Core i9-11900H (architettura Tiger Lake) con GPU integrata, 16 GB di RAM DDR4, SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, due uscite video HDMI e porta USB-C per il collegamento simultaneo a tre monitor con risoluzione 4K, quattro USB 3.0 Type-A e jack audio.

Al prezzo minimo storico di 469 euro, il Mini PC di ACEMAGIC (modello AD08) nella configurazione appena descritta è un ottimo affare. Per approfittare del doppio sconto non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, non serve altro.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio entro domani, occupandosi direttamente della spedizione. In altre parole, chi effettua subito l’ordine potrà metterlo sulla scrivania già entro domani senza spese aggiuntive per il trasporto.

