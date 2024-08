Mini PC (Intel i7, 16/512 GB e Windows 11 Pro): -90€ con il coupon

Ti basta attivare il coupon dedicato per sbloccare il forte sconto su Amazon che oggi propone BMAX MaxMini B6 Power a un prezzo davvero conveniente. Il Mini PC non solo è caratterizzato da un design unico, ma ha anche in dotazione una potenza di calcolo più che sufficiente per gestire con disinvoltura le operazioni più pesanti, nell’ambito della produttività e non solo.

BMAX MaxMini B6 Power: le specifiche del Mini PC

Partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione (per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata).

Processore Intel Core i7-1060NG7 con GPU Intel Iris Xe;

16 GB di RAM DDR4 e SSD NVMe da 512 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

due uscite video HDMI e una USB-C per il collegamento simultaneo di tre monitor con risoluzione 4K;

tre porte USB 3.0 Type-A e jack audio.

Bello da vedere ed estremamente versatile, al prezzo finale di soli 309 euro, BMAX MaxMini B6 Power è un ottimo affare. Per sbloccare lo sconto di 90 euro non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Inoltre, se hai intenzione di acquistarne due o più unità, con il codice promozionale BJRMUN2T che trovi nella scheda risparmi un ulteriore 5%.

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, con disponibilità immediata e consegna gratuita assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Mettilo sulla tua scrivania: per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino a 14 giorni dal ricevimento.