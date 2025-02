Mini PC con Intel N150 (16/512GB): che AFFARE con il coupon

Occupa pochissimo spazio sulla scrivania, sostituisce in tutto e per tutto un computer desktop tradizionale e oggi lo trovi in doppio sconto su Amazon: è NiPoGi E1. Il Mini PC è protagonista di un’offerta sull’e-commerce che ne taglia il prezzo. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e i punti di forza in dotazione.

NiPoGi E1, il Mini PC con Intel N150 è in offerta

Il sistema operativo è Windows 11 Pro. Per quanto riguarda il comparto hardware, può contare su una CPU evoluta con chip grafico adatto a ogni utilizzo, dalla produttività all’intrattenimento nel tempo libero. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate nel suo case dalle dimensioni compatte, rimandando alla scheda completa per altre informazioni.

Processore Intel N150 di ultima generazione con GPU Ιntel UHD;

16 GB di RAM DDR4 e SSD da 512 GB di tipo M2 (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A e jack audio;

uscite HDMI 2.0 e DisplayPort 2.0 con supporto alla risoluzione 4K.

Grazie all’offerta in corso puoi acquistare NiPoGi E1, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di soli 199 euro. Il risparmio è notevole. Inoltre, se decidi di comprarne due unità, con il codice promozionale U37EE9PP da applicare sull’e-commerce hai diritto a un ulteriore -5% sulla spesa finale.

Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, l’alimentatore e il manuale utente. Non lasciarti sfuggire l’occasione e ordinalo ora per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratis. La spedizione è gestita da Amazon.