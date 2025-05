Mini PC con Intel N150, 16/512GB e Windows 11 Pro: il COUPON

Il Mini PC giusto per la tua scrivania è in forte sconto su Amazon: il modello Huidun H30 vanta un comparto tecnico dalle prestazioni elevate, adatto anche al lavoro. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale d’uso e il supporto VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro allo schermo. Il voto medio assegnato dalle recensioni sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,6 stelle su 5.

Huidun H30 è il Mini PC giusto: lo sconto

Integra il processore Intel N150 (quad core, architettura Twin Lake) con chip grafico Intel UHD e affiancato da 16 GB di RAM. Per l’archiviazione c’è un SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet oltre a un’ampia gamma di porte fisiche come USB e jack audio. Sono presenti due uscite HDMI per poter collegare contemporaneamente altrettanti monitor o televisori con supporto alla risoluzione 4K. La garanzia è di due anni. Per altre informazioni visita la scheda completa.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti: dalle patch di sicurezza alle nuove funzionalità introdotte. L’immagine qui sotto mostra il design compatto di Huidun H30.

Ti basta attivare il coupon che trovi in questo momento su Amazon per sbloccare lo sconto di 40 euro e acquistare il Mini PC al prezzo finale di 199 euro. La disponibilità è immediata con la spedizione gestita dall’e-commerce e la consegna gratuita prevista entro un paio di giorni.