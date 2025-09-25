Mini PC con Intel e W11 Pro a prezzo stracciato: è NiPoGi E1

Ha il comparto hardware di un computer desktop completo, ma non occupa spazio sulla scrivania: NiPoGi E1 è in offerta a prezzo stracciato su Amazon. Le caratteristiche del Mini PC lo rendono adatto al lavoro, allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Scopriamo quali sono i punti di forza.

NiPoGi E1 è il Mini PC giusto per la tua scrivania

Il sistema operativo è Windows 11 Pro di Microsoft, preinstallato e pronto all’uso, aggiornato con l’accesso a tutti gli update distribuiti. Di seguito diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione, racchiuse all’interno di un case dal design compatto e ottimizzato per la dissipazione del calore. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Processore Intel N150 di ultima generazione con chip grafico Ιntel UHD;

16 GB di RAM DDR4;

SSD da 512 GB di tipo M2 (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A e jack audio;

uscite HDMI 2.0 e DisplayPort 2.0 con supporto alla risoluzione 4K.

Potrebbe andare sold out da un momento all’altro, trattandosi di un’offerta a tempo. Ha ottenuto un voto medio pari a 4,5/5 nelle recensioni e interesserà a molti. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista NiPoGi E1 al prezzo di soli 189 euro, con uno sconto del 37% rispetto al listino.

Il Mini PC è spedito da Amazon con disponibilità e consegna immediata gratis. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, il supporto VESA per chi vuole montarlo dietro al monitor, l’alimentatore e il manuale d’uso.