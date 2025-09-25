 Mini PC con Intel e W11 Pro a prezzo stracciato: è NiPoGi E1
Potente, compatto e versatile: NiPoGi E1 è il Mini PC giusto per la tua scrivania, non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su Amazon.
Potente, compatto e versatile: NiPoGi E1 è il Mini PC giusto per la tua scrivania, non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su Amazon.

Ha il comparto hardware di un computer desktop completo, ma non occupa spazio sulla scrivania: NiPoGi E1 è in offerta a prezzo stracciato su Amazon. Le caratteristiche del Mini PC lo rendono adatto al lavoro, allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Scopriamo quali sono i punti di forza.

Compra il Mini PC in forte sconto

NiPoGi E1 è il Mini PC giusto per la tua scrivania

Il sistema operativo è Windows 11 Pro di Microsoft, preinstallato e pronto all’uso, aggiornato con l’accesso a tutti gli update distribuiti. Di seguito diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione, racchiuse all’interno di un case dal design compatto e ottimizzato per la dissipazione del calore. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

  • Processore Intel N150 di ultima generazione con chip grafico Ιntel UHD;
  • 16 GB di RAM DDR4;
  • SSD da 512 GB di tipo M2 (espandibile fino a 2 TB);
  • connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;
  • due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A e jack audio;
  • uscite HDMI 2.0 e DisplayPort 2.0 con supporto alla risoluzione 4K.

NiPoGi E1: le porte del Mini PC

Potrebbe andare sold out da un momento all’altro, trattandosi di un’offerta a tempo. Ha ottenuto un voto medio pari a 4,5/5 nelle recensioni e interesserà a molti. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista NiPoGi E1 al prezzo di soli 189 euro, con uno sconto del 37% rispetto al listino.

NiPoGi Essenx E1 Mini PC Twin Lake N150 (Meglio di N100,3,6 GHz) W-11 Pro 16 GB RAM/512 GB M.2 SSD, Mini computer DP 1.4+HDMI 2.0 Desktop PC 2.4+5G WiFi,BT4.2/RJ45,4K@60HZ UHD Dual Display per Ufficio

Compra il Mini PC in forte sconto

Il Mini PC è spedito da Amazon con disponibilità e consegna immediata gratis. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, il supporto VESA per chi vuole montarlo dietro al monitor, l’alimentatore e il manuale d’uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Davide Tommasi
