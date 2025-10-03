 Mini PC con Intel e Windows 11 a € 179: offerta su Blackview MP60
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mini PC con Intel e Windows 11 a € 179: offerta su Blackview MP60

Compatto e potente, Blackview MP60 è in sconto su Amazon: attiva il coupon e acquista in sconto il Mini PC con CPU Intel e Windows 11 Pro.
Mini PC con Intel e Windows 11 a € 179: offerta su Blackview MP60
PC Hardware Desktop
Compatto e potente, Blackview MP60 è in sconto su Amazon: attiva il coupon e acquista in sconto il Mini PC con CPU Intel e Windows 11 Pro.

Quanto costa un Mini PC da mettere sulla scrivania e che sappia supportarti ogni giorno nel lavoro? Solo 179 euro, se cogli al volo l’offerta sul modello Blackview MP60, disponibile oggi su Amazon. Racchiude il comparto hardware di un computer desktop tradizionale nel formato compatto del suo case, ottimizzato per una dissipazione del calore efficiente. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Compra il Mini PC in sconto (coupon)

Mini PC in offerta: le specifiche di Blackview MP60

Ha in dotazione il processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB). A questi si aggiungono la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet, due porte USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A e il jack audio, senza dimenticare le due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Blackview MP60: il design e le caratteristiche del Mini PC

Devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per sbloccare lo sconto e acquistare Blackview MP60 al prezzo di soli 179 euro. Ti segnaliamo inoltre che nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA utile per montarlo eventualmente dietro allo schermo e il manuale con le istruzioni di base.

Blackview MP60 Mini PC W-11 Pro，Twin Lake N150 (Meglio di N100,3,6 GHz) 16 GB RAM/512 GB M.2 SSD Espandibile fino a 2TB, Doppio UHD Display 4K, 3 anni di garanzia, 5G WIFI/BT 4.2 Desktop PC

Compra il Mini PC in sconto (coupon)

Il Mini PC è fornito con tre anni di garanzia e supporto tecnico a vita. La spedizione è a carico di Amazon: se lo ordini adesso lo riceverai direttamente a casa tua entro 24 ore, senza spese aggiuntive per la consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mini PC con CPU Intel e Windows 11 Pro: l'affare H50 è su Amazon

Mini PC con CPU Intel e Windows 11 Pro: l'affare H50 è su Amazon
Nvidia aggiorna i driver GPU per Linux alla versione 580.95

Nvidia aggiorna i driver GPU per Linux alla versione 580.95
Mini PC con Ryzen 7, 32/500GB: SER5 MAX è in doppio sconto

Mini PC con Ryzen 7, 32/500GB: SER5 MAX è in doppio sconto
Mini PC top di gamma: coupon -300 euro per GMKtec EVO-T1

Mini PC top di gamma: coupon -300 euro per GMKtec EVO-T1
Mini PC con CPU Intel e Windows 11 Pro: l'affare H50 è su Amazon

Mini PC con CPU Intel e Windows 11 Pro: l'affare H50 è su Amazon
Nvidia aggiorna i driver GPU per Linux alla versione 580.95

Nvidia aggiorna i driver GPU per Linux alla versione 580.95
Mini PC con Ryzen 7, 32/500GB: SER5 MAX è in doppio sconto

Mini PC con Ryzen 7, 32/500GB: SER5 MAX è in doppio sconto
Mini PC top di gamma: coupon -300 euro per GMKtec EVO-T1

Mini PC top di gamma: coupon -300 euro per GMKtec EVO-T1
Davide Tommasi
Pubblicato il
3 ott 2025
Link copiato negli appunti