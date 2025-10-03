Mini PC con Intel e Windows 11 a € 179: offerta su Blackview MP60

Quanto costa un Mini PC da mettere sulla scrivania e che sappia supportarti ogni giorno nel lavoro? Solo 179 euro, se cogli al volo l’offerta sul modello Blackview MP60, disponibile oggi su Amazon. Racchiude il comparto hardware di un computer desktop tradizionale nel formato compatto del suo case, ottimizzato per una dissipazione del calore efficiente. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Mini PC in offerta: le specifiche di Blackview MP60

Ha in dotazione il processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e da un’unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB). A questi si aggiungono la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet, due porte USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A e il jack audio, senza dimenticare le due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per sbloccare lo sconto e acquistare Blackview MP60 al prezzo di soli 179 euro. Ti segnaliamo inoltre che nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA utile per montarlo eventualmente dietro allo schermo e il manuale con le istruzioni di base.

Il Mini PC è fornito con tre anni di garanzia e supporto tecnico a vita. La spedizione è a carico di Amazon: se lo ordini adesso lo riceverai direttamente a casa tua entro 24 ore, senza spese aggiuntive per la consegna.