Mini PC con Intel e Windows (16/512GB) in sconto al Black Friday

Piccolo nelle dimensioni (occupa solo 12,8×12,8×5,2 centimetri), ma estremamente versatile, NiPoGi GK3 Plus è in sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday. Non perdere l’occasione di mettere il Mini PC sulla tua scrivania. Ti tornerà utile per la produttività quotidiana, per la navigazione online e nel tempo libero per l’intrattenimento multimediale.

Black Friday su Amazon: Mini PC in offerta

Il sistema operativo è Windows. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche integrate. Per altre informazioni visita la pagina dedicata al computer compatto.

Processore Intel N97 con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR4;

SSD M.2 NVMe da 512 GB (espandibile fino a 4 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

due uscite video HDMI e una VGA con supporto 4K;

due porte USB 3.0, due USB 2.0 e jack audio.

Al prezzo di soli 199 euro, grazie allo sconto applicato in automatico, il Mini PC di NiPoGi (modello GK3 Plus) e un ottimo affare da cogliere al volo. Se lo ordini subito arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita affidata alla rete logistica di Amazon. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, così da ridurre a zero lo spazio occupato sulla scrivania.

Non perdere le offerte più convenienti del Black Friday: visita amazon.it/blackfriday. Per i prossimi giorni, fino al 2 dicembre, su queste pagine troverai una selezione aggiornata di sconti su prodotti di tecnologia, articoli di informatica e dispositivi per la casa intelligente.