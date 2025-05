Il Mini PC giusto per lavoro e svago in offerta su Amazon (coupon)

GMKtec NucBox G3 Plus è un Mini PC pensato per garantire prestazioni affidabili in un formato estremamente compatto. Oggi è in offerta a tempo su Amazon. All’interno del suo case c’è il processore Intel N150 di ultima generazione con architettura Twin Lake e chip grafico Intel UHD integrato, perfetto per a casi d’uso come la produttività quotidiana, la navigazione online e lo streaming dei contenuti multimediali.

GMKtec NucBox G3 Plus: l’offerta sul Mini PC

Completano l’elenco delle specifiche tecniche i 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD da 256 GB con la capacità di archiviazione che all’occorrenza può essere estesa fino a un massimo di 2 TB. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo prevede i moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una porta Ethernet, assicurando così flessibilità e velocità sia per l’accesso wireless che via cavo. Sono poi presenti quattro porte USB 3.2 Type-A per collegare periferiche esterne, il jack audio e due uscite HDMI 2.0 con supporto alla risoluzione 4K e alle configurazioni con doppio monitor. Consulta la scheda sull’e-commerce per altre informazioni.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Nella confezione ci sono l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e un supporto VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Devi solo attivare il coupon per sbloccare lo sconto e acquistare il Mini PC di GMKtec (modello NucBox G3 Plus) al prezzo finale di soli 179 euro. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratis entro domani.