Mini PC Lenovo con i7, 8GB+240GB, Windows e Libre Office a 129 euro su Amazon (Ricondizionato)

Per le Offerte di Primavera di Amazon arriva in sconto anche questo Mini PC del marchio Lenovo: una soluzione ricondizionata dall’ottima scheda tecnica e completa di tutto quello che serve per iniziare che ti costerà soltanto 129 euro. Nel momento in cui scriviamo sono rimaste soltanto 8 unità, per cui ti consigliamo di sbrigarti.

Mini PC Lenovo ThinkCentre ricondizionato: le caratteristiche tecniche

Il Mini PC è dotato di un processore Intel Core i7-6700 a 4 core da 3,4GHz, con 8GB di RAM e SSD da 240GB per darti una macchina veloce e reattiva ideale per gestire l’attività quotidiana da ufficio, studio e intrattenimento.

Il case compatto di questo computer offre ben 6 porte USB 3.0, 2 DisplayPort, LAN Gigabit e ingressi audio. Inoltre, è già configurato e pronto all’uso, con Windows 10 preinstallato, il pacchetto LibreOffice, Chrome, VLC e un antivirus, evitando perdite di tempo nell’installazione dei programmi essenziali. Nella confezione troverai anche una chiavetta WiFi per collegarti subito alla tua rete.

Parliamo di un prodotto ricondizionato, ma come nuovo essendo stato testato e pulito professionalmente per garantire prestazioni eccellenti, con una garanzia di 12 mesi per la massima tranquillità.

Un PC affidabile, potente e salva spazio per il lavoro e lo studio: su Amazon oggi ti costa soltanto 129 euro.