Mini PC Lenovo con Intel Core, W11 e Office: SUPER PREZZO

Non lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon e metti Lenovo ThinkSmart Core sulla tua scrivania. Il Mini PC è stato progettato dal brand leader del mercato per i professionisti, con caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività, ma non solo. Devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per acquistarlo approfittando di uno sconto molto interessante.

Lenovo ThinkSmart Core: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati. C’è anche la suite Office Professional Plus con programmi come Word, Excel e PowerPoint per la produttività. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate nel suo case compatto e dal design elegante. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Processore Intel Core i5-1145G7E con chip grafico Intel Iris Xe;

8 GB di RAM e SSD da 256 GB per l’archiviazione;

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth ed Ethernet;

porte USB 3.2 Type-A e USB-C;

tre uscite video HDMI.

Lo puoi acquistare al prezzo finale di 379 euro, sfruttando l’offerta di oggi. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon che trovi sull’e-commerce e mettere il Mini PC di Lenovo (modello ThinkSmart Core) nel carrello. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.

È spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani se lo ordini adesso. Inoltre, puoi contare su tre anni di garanzia. Il voto medio assegnato da chi lo ha comprato è un perfect score: 5 stelle nelle recensioni pubblicate.