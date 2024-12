Mini PC Lenovo con CPU Intel Core: tuo a soli 299 euro (coupon)

Oggi puoi mettere sulla scrivania il Mini PC della gamma Lenovo ThinkSmart al prezzo di soli 299 euro, grazie al coupon sconto da 100 euro proposto da Amazon. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività quotidiana così come alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Tra i punti di forza segnaliamo il design, compatto e con lo stile che ha reso i prodotti del brand riconoscibili al primo sguardo.

Lenovo ThinkSmart: il Mini PC con CPU Intel Core

Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato e con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti non appena disponibili. Per quanto riguarda il comparto hardware, tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Core i5-1145G7 con chip grafico Intel Iris Xe affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione. Completano la dotazione due porte USB-C, altre tre USB 3.2 Type-A, lo slot Ethernet per la connettività cablata, i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per quella wireless. Per saperne di più dai un’occhiata alla descrizione sull’e-commerce.

Grazie al coupon sconto da attivare, dal valore di 100 euro, puoi acquistare il Mini PC di Lenovo (della gamma ThinkSmart) al prezzo finale di solo 299 euro. È un prodotto ricondizionato, 100% funzionante, ispezionato, testato e pulito in modo professionale, fornito con un anno di garanzia come previsto dal programma Amazon Renewed.

Se lo ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari. Per l’eventuale reso con rimborso avrai tempo fino al 15 gennaio.