Mini PC per lo streaming: Beelink T5 a soli 105€ (coupon)

Devi solo attivare il coupon dedicato per poter mettere Beelink T5 sulla tua scrivania al prezzo di soli 105 euro. Le caratteristiche del Mini PC lo rendono adatto allo streaming e alla riproduzione dei contenuti multimediali, alla navigazione online e, quando necessario, alla produttività di base (editing documenti, posta elettronica e così via). Approfitta dell’offerta in corso prima che le unità in promozione finiscano.

Beelink T5: le specifiche tecniche del Mini PC

L’intero comparto hardware è racchiuso all’interno di un case con dimensioni molto compatte (solo 10,6×10,6×1,8 centimetri, il peso si attesta a 232 grammi), pronto all’occorrenza per essere portato ovunque, anche in borsa o nello zaino. Di seguito quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per conoscere tutti gli altri dettagli puoi dare uno sguardo alla scheda completa.

Processore Intel Celeron N4020 con GPU Intel UHD Graphics 600;

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0;

tre porte USB 3.0 Type-A, due uscite video HDMI (con supporto 4K), slot Ethernet e jack audio.

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato al Mini PC e mettere Beelink T5 nel carrello per acquistarlo al prezzo finale di soli 105 euro. Non sappiamo quante siano le unità in offerta, il consiglio rivolto agli interessati è di approfittarne subito.

Se lo ordino adesso, entro domani il prodotto arriverà a casa tua con la consegna gratuita a domicilio. La spedizione è gestita dalla rete logistica di Amazon. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI e il manuale utente.