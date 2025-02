Mini PC microscopico con Intel N150: lo sconto per origimagic C2

origimagic C2 non è un Mini PC come tutti gli altri e per capirlo è sufficiente dare uno sguardo all’immagine qui sopra. È microscopico e oggi lo puoi trovare in forte sconto su Amazon. Fa parte della serie Comet del marchio. Non lasciarti trarre in inganno dalle sue dimensioni estremamente compatte: nel suo case racchiude un comparto hardware di tutto rispetto, adatto anche per la produttività quotidiana. Tutto ciò che devi fare per approfittare dell’occasione è attivare il coupon dedicato.

origimagic C2: l’offerta sul Mini PC davvero mini

Integra il processore Intel N150 di ultima generazione con chip grafico Intel UHD, affiancato da ben 12 GB di RAM LPDDR5 e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A questo si aggiungono i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti e le nuove funzionalità rilasciate. Scopri di più nella descrizione completa.

Per quanto riguarda le porte fisiche presenti sul case ci sono due slot Ethernet per la connettività cablata, tre porte USB 3.2 Type-A e tre uscite video (due HDMI e una DisplayPort) per il collegamento simultaneo ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K. Una ventola si occupa della dissipazione del calore, in modo efficiente e silenzioso.

Devi solo attivare il coupon per ottenere lo sconto di 50 euro e poter così acquistare origimagic C2 al prezzo stracciato di 209 euro. La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce, mentre la spedizione è curata da Amazon attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini subito. Nella confezione del Mini PC sono inclusi il manuale utente, l’adattatore per l’alimentazione e un cavo HDMI.