Perché non iniziare il 2021 con un nuovo Mini PC sulla scrivania? Chi è alla ricerca di un modello versatile ed economico oggi può puntare in direzione di Amazon dove uno dei modelli proposti dal marchio Minis Forum è acquistabile con il 15% di sconto sul prezzo di listino. Ha caratteristiche sufficienti per gestire la navigazione online e le applicazioni base della produttività.

Minis Forum: Mini PC a -15% oggi su Amazon

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche: processore Intel Celeron N4000, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM DDR4, memoria eMMC da 64 GB, possibilità di espansione tramite SSD o hard disk esterni, moduli WiFi e Bluetooth 4.2, uscite video VGA e HDMI 2.0 con la possibilità di collegare due monitor in contemporanea e supporto alla risoluzione 4K, tre porte USB 3.0, Ethernet, jack audio da 3,5 mm e slot per la lettura di schede SD. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale.

Il tutto racchiuso all’interno di un case dalle dimensioni compatte con design fanless così da risultare del tutto silenzioso durante il funzionamento. In queste ore il Mini PC di Minis Forum è proposto in offerta su Amazon al prezzo di soli 127,49 euro invece di 149,99 euro come da listino. La consegna è garantita in tutta Italia entro la giornata di domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.