Mini PC: un MOSTRO DI POTENZA in sconto con il coupon

Il comparto hardware di NiPoGi AM02 Pro, oggi in forte sconto su Amazon, rende il Mini PC adatto a gestire anche i carichi di lavoro più pesanti. Oggi è possibile acquistarlo attivando un coupon dal valore di 80 euro sull’e-commerce. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, per essere certi di poter ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati non appena disponibili.

NiPoGi AM02 Pro: che affare il Mini PC

È sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche integrate per capire quali siano le sue potenzialità: processore AMD Ryzen 7 5700U con GPU Radeon RX Vega 8, 16 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 Type-A, una USB-C, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K, jack audio. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto.

NiPoGi AM02 Pro al prezzo finale di soli 319 euro è un ottimo affare per chi vuol comprare un computer desktop completo di tutto, ma senza l’ingombro tipico di un case tradizionale. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato per ottenere lo sconto di 80 euro sul listino.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio, con la consegna entro domani per chi effettua subito l’ordine. Se lo compri ora, entro domani potrai mettere il Mini PC sulla tua scrivania. La confezione include anche una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, l’adattatore per l’alimentazione, il manuale d’uso e un cavo HDMI.

