Mini PC NiPoGi AK1 Plus: piccolo, ma POTENTE (-27%)

In un mondo sempre più digitale e interconnesso, l’importanza di avere un PC affidabile e performante non può essere sottovalutata. Ecco perché il mini PC NiPoGi AK1 Plus è un acquisto imperdibile per chiunque cerchi un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e dimensioni compatte. Inoltre oggi, con un super sconto del 27% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 219,39 euro, anziché 299,00 euro.

Mini PC NiPoGi AK1 Plus: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Grazie al processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, il NiPoGi AK1 Plus offre prestazioni superiori rispetto ai suoi predecessori, con una frequenza fino a 3,4 GHz e un consumo energetico ridotto a soli 15 W. Che tu stia lavorando su documenti complessi, navigando sul web o godendoti un film in streaming, questo mini PC ti offre la potenza e la reattività necessarie per farlo senza problemi.

Il NiPoGi AK1 Plus vanta anche un ampio spazio di archiviazione, con una RAM da 16 GB e un HDD da 1 TB. Questo significa che avrai abbastanza spazio per salvare tutti i tuoi file importanti e accedervi rapidamente, migliorando la tua produttività e il tuo divertimento digitale.

Grazie alla sua grafica Intel UHD integrata e alle due porte HDMI, il NiPoGi AK1 Plus supporta la riproduzione di video 4K UHD su due schermi contemporaneamente, offrendoti un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata. Che tu stia lavorando su progetti grafici o semplicemente guardando un film, la qualità dell’immagine sarà sempre al top.

La connettività wireless avanzata del NiPoGi AK1 Plus, con WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 4.2, ti consente di connetterti rapidamente e senza problemi a internet e ai dispositivi esterni. Che tu stia navigando sul web, partecipando a videoconferenze o giocando online, potrai farlo senza ritardi o interruzioni fastidiose.

E con la confezione inclusa, che comprende il mini PC, un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente, avrai tutto il necessario per iniziare subito a utilizzare il tuo nuovo dispositivo.

Non perdere questa opportunità su Amazon per il NiPoGi AK1 Plus. Approfitta subito del mega sconto del 27% e acquistalo al prezzo competitivo di soli 219,39 euro, prima che sia troppo tardi.