Mini PC NiPoGi AK1 Pro: Sconto 25% + Coupon 47€ su Amazon

Approfitta della promo combinata disponibile su Amazon all’acquisto di un fantastico Mini PC NiPoGi AK1 Pro. In questo momento, con disponibilità immediata fino a esaurimento scorte, risparmi la bellezza di 130 euro. Applica il Coupon 47€ e mettilo nel carrello a soli 209,40 euro, invece di 339,99 euro. Un ottimo extra oltre allo sconto del 25% dell’offerta in corso.

Tutti hanno imparato ad amare questo computer decisamente performante. Le componentistiche di qualità lo rendono un’ottima soluzione per chi ha poco spazio sulla scrivania o vuole comunque ottimizzarlo. Come dotazione si propone con 16GB di RAM e 512GB di ROM. Il processore Intel N5105 di 11a Generazione garantisce prestazioni eccellenti e performance oltre la norma.

Mini PC NiPoGi AK1 Pro: anche a rate tasso zero

Acquista il Mini PC NiPoGi AK1 Pro anche a rate tasso zero. Grazie ad Amazon puoi sempre scegliere di pagare senza interessi con Cofidis direttamente al check out. Si tratta di un’esclusiva Prime. Scegliendo questo prodotto ti arriva a casa un dispositivo con Windows 11 preinstallato pronto da utilizzare. Supporta anche la tecnologia 4K HD per collegarlo alla tua smart TV.

Aggiungilo al carrello con soli 209,40 euro, anziché 339,99 euro. Coupon e tasso zero sono un’occasione speciale solo per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.