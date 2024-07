Mini PC NiPoGi AK1PLUS: promozione a tempo IMPERDIBILE su Amazon

Amazon ha lanciato un’offerta straordinaria per chi è alla ricerca di un Mini PC potente e versatile: il NiPoGi AK1PLUS è ora disponibile a soli 199 euro, rispetto al prezzo originale di 249 euro. Questa offerta limitata rappresenta un’opportunità imperdibile per dotarsi di un dispositivo compatto e performante a un prezzo altamente competitivo.

NiPoGi AK1PLUS: potenza compatta

Il NiPoGi AK1PLUS N97 è equipaggiato con il processore Ιntel Alder Lake N97 di 12a generazione, una CPU quad-core in grado di gestire agevolmente una vasta gamma di applicazioni, dalle attività quotidiane come la navigazione web e la gestione delle email, fino a compiti più impegnativi come la riproduzione multimediale in alta definizione e l’uso di software di produttività. Con una frequenza di clock che può raggiungere i 3,6 GHz, questo processore offre prestazioni solide in un form factor ridotto.

Questo Mini PC è dotato di 16GB di RAM DDR4, che garantiscono un’esperienza utente fluida e reattiva anche durante il multitasking. Per quanto riguarda l’archiviazione, il NiPoGi AK1PLUS N97 offre un SSD M.2 da 512GB espandibile fino a 2TB, che non solo assicura tempi di avvio rapidi e tempi di caricamento ridotti, ma anche un ampio spazio per l’archiviazione di documenti, foto, video e applicazioni.

Una delle caratteristiche più interessanti del NiPoGi AK1PLUS N97 è la sua ampia gamma di opzioni di connettività. Il dispositivo include 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 ingresso/uscita audio e 2 porte HDMI. Il Mini PC supporta anche la connessione Wi-Fi dual-band e il Bluetooth 5.2, offrendo una connessione internet stabile e la possibilità di collegare periferiche wireless. I

Il NiPoGi AK1PLUS N97 si distingue anche per il suo design compatto ed elegante, che lo rende perfetto per qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Le sue dimensioni ridotte permettono di posizionarlo facilmente su una scrivania senza occupare troppo spazio, e il design minimalista si integra bene con qualsiasi arredamento. L’offerta di Amazon che riduce il prezzo del NiPoGi AK1PLUS N97 da 249 euro a soli 199 euro è valida per un tempo limitato. Questo sconto significativo rende il Mini PC una delle migliori opzioni sul mercato per chi cerca un dispositivo potente e versatile a un prezzo accessibile.