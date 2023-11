Mini PC NiPoGi AK2 PLUS: l'AFFARE che stavi cercando

Il mini PC NiPoGi AK2 PLUS è l’ultima frontiera della tecnologia, offrendo prestazioni eccezionali grazie al potentissimo processore Intel Alder Lake-N100 di 12a generazione. Con un coupon sconto incredibile di 90 euro su Amazon, è il momento perfetto per acquistare questo gioiello tecnologico e portare la potenza al tuo servizio. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 209,00 euro, anziché 299,00 euro.

Mini PC NiPoGi AK2 PLUS: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemnete

Il cuore pulsante di questo mini PC è il processore Intel Alder Lake-N100, che garantisce prestazioni superiori del 25% rispetto ai modelli precedenti. Con 4 core e 4 thread, una cache da 6 MB e una frequenza fino a 3,4 GHz, questo mini PC è la scelta ideale per lavori d’ufficio leggeri, riproduzione di video 4K, formazione online e progettazione.

La capacità di archiviazione del NiPoGi AK2 PLUS è altrettanto impressionante, con un SSD DDR4 da 1024 GB e un ulteriore SSD da 512 GB. La versatilità è la parola d’ordine, con la possibilità di aggiornare facilmente la memoria sostituendo l’SSD fino a 2 TB o aggiungendo un HDD/SSD 2280 da 2,5 pollici e 2 TB (non incluso). Avrai spazio a sufficienza per passare da un’applicazione all’altra e archiviare tutti i tuoi documenti e film preferiti.

La connettività del NiPoGi AK2 PLUS è un punto di forza, con doppie porte HDMI 2.0 che consentono l’uso di due monitor 4K a 60 Hz contemporaneamente. La scheda grafica Intel UHD garantisce prestazioni grafiche potenti, perfette per attività di intrattenimento come home theater. Inoltre, il supporto VESA ti permette di montare il mini PC all-in-one e liberare spazio sulla tua scrivania.

Con connessioni Gigabit Ethernet, WiFi dual-band 2.4G+5.0G e Bluetooth 4.2, il NiPoGi AK2 PLUS è facilmente compatibile con tutte le tue apparecchiature. Puoi collegare mouse, altoparlanti o cuffie, utilizzarlo con server, monitor, proiettori, TV e molto altro. La ventola di raffreddamento integrata previene il surriscaldamento durante il multitasking, garantendo prestazioni affidabili.

Preinstallato con il sistema operativo e con supporto per Linux e Ubuntu, il NiPoGi AK2 PLUS è pronto per l’uso immediato. Ideale per la produttività aziendale, l’intrattenimento domestico, la scuola, la ricerca o la navigazione sui social media, questo mini PC è la soluzione completa per le tue esigenze informatiche. Approfitta subito del coupon sconto su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 209,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.