Mini PC NiPoGi AM02 Pro: un'OCCASIONE da prendere al volo (-17%)

Oggi è il momento perfetto per fare un salto di qualità con il NiPoGi AM02 Pro, un mini PC compatto che racchiude un’impressionante potenza di calcolo, ed è oggi in super sconto del 17% su Amazon. Dotato di un processore AMD Ryzen 7 5700U, con 8 core fisici e 16 thread, questo dispositivo garantisce prestazioni di alto livello, raggiungendo una frequenza turbo massima di 4,3 GHz. Grazie alla tecnologia Zen 2 a 7 nm, questo dispositivo offre performance multithread superiori rispetto a molti dei suoi concorrenti, rendendolo la scelta ideale per chi desidera efficienza e velocità.

Non perdere tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 329,98 euro, anziché 399,00 euro.

Mini PC NiPoGi AM02 Pro: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il comparto grafico non è da meno. Con la GPU Radeon RX Vega 8 integrata, che opera a 1900MHz, questo mini PC offre una capacità di elaborazione grafica che supera quella dell’Intel Iris Xe, garantendo un’esperienza fluida non solo nelle attività di gaming leggero, ma anche nel rendering grafico e nell’editing video. Chi cerca una macchina versatile per il lavoro e il tempo libero troverà nel NiPoGi AM02 Pro un alleato insostituibile.

Un altro punto di forza è la sua memoria DDR4 da 16GB, espandibile fino a 64GB, e un SSD M.2 NVMe PCIe3.0 da 512 GB, che può essere aggiornato fino a 2 TB. Queste caratteristiche assicurano una velocità di trasferimento dati e una capacità di archiviazione di alto livello, perfette per gestire senza sforzo molteplici applicazioni e file di grandi dimensioni.

La connettività è un altro aspetto che non passa inosservato: con uscite HDMI e DP per il supporto a doppio schermo in 4K UHD, e una porta USB-C ad alta velocità, il NiPoGi AM02 Pro offre tutto ciò che serve per lavorare e divertirsi con la massima efficienza. Inoltre, con WiFi 6, Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.2, la connessione sarà sempre veloce e stabile.

Il NiPoGi AM02 Pro arriva già equipaggiato con Windows 11 Home, pronto per essere utilizzato subito dopo l’acquisto. Che tu abbia bisogno di un PC per lavoro, intrattenimento, apprendimento o altro, questo prodotto compatto e potente è la scelta giusta. Oggi, grazie allo sconto del 17% su Amazon, è l’occasione perfetta per acquistarlo al prezzo speciale di soli 329,98 euro.