Mini PC NiPoGi: compatto, potente e finalmente in SCONTO

L’incredibile mini PC NiPoGi AK1 Plus è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 7%, rendendo l’acquisto di questa potente macchina ancora più allettante. Questo mini PC di alta qualità offre prestazioni eccezionali grazie al suo processore Intel di ultima generazione, l’Alder Lake-Ν95, che raggiunge una frequenza fino a 3,4 GHz. Questa CPU di 12a generazione offre un aumento del 30% delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti, garantendo un’esperienza fluida per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web e il lavoro. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 139,00 euro.

Mini PC NiPoGi: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo mini PC è la sua ampia capacità di archiviazione. Con 8 GB di memoria DDR4 e un SSD da 256 GB, questo dispositivo offre spazio sufficiente per salvare file di grandi dimensioni e migliorare la velocità di esecuzione delle applicazioni. Inoltre, il NiPoGi AK1 Plus supporta l’espansione flessibile dello storage, consentendoti di aggiungere un SSD o un HDD SATA da 2,5″ per ulteriore spazio di archiviazione.

Per gli amanti dell’alta definizione, questo mini PC supporta la riproduzione video 4K UHD (4096×2160@60Hz) grazie alla sua grafica Intel UHD integrata. Con due porte HDMI, puoi facilmente collegare due schermi contemporaneamente, migliorando notevolmente l’efficienza del lavoro e consentendoti di gestire diverse attività simultaneamente.

La connettività di questo mini PC è altrettanto impressionante, con supporto per Wi-Fi 2.4G/5G stabile e Bluetooth 4.2. Questo garantisce una connessione wireless affidabile per aprire rapidamente siti web, guardare film in streaming senza buffering e scaricare file senza intoppi. Puoi anche collegare una tastiera e un mouse wireless tramite Bluetooth, trasformando questo mini PC in una potente workstation.

Nella confezione, oltre al mini PC, troverai un cavo HDMI, un supporto VESA, un alimentatore e un manuale utente. Inoltre, l’azienda offre un anno di soddisfazione del prodotto e supporto tecnico a vita, assicurandoti assistenza continua in caso di domande o problemi.

In conclusione, se stai cercando un mini PC di alta qualità con prestazioni eccezionali e una vasta capacità di archiviazione, il NiPoGi AK1 Plus è la scelta ideale. Approfitta dell’offerta del 7% di sconto su Amazon e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 139,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.