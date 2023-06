Mini PC: questo NiPoGi a -100€ è imperdibile

Le dimensioni estremamente compatte di NiPoGi AK1 Plus non devono trarre in inganno: il Mini PC, oggi in sconto di 100 euro su Amazon, ha tutto ciò che serve per il lavoro, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento. La promozione in corso sull’e-commerce lo rende un affare da cogliere al volo per chi desidera allestire una nuova postazione desktop. Passiamone in rassegna i punti di forza.

NiPoGi AK1 Plus: il super sconto sul Mini PC

Ecco quali sono le sue principali specifiche tecniche: processore Intel di dodicesima generazione (N95 con architettura Alder Lake), ben 16 GB di RAM DDR4, un’unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile fino a 2 TB), Wi-Fi, Bluetooth, due porte USB 2.0 e altrettante USB 3.0, doppia uscita video HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti rilasciati. Per quanto riguarda invece le dimensioni, sono pari solo a ‎13x13x5,2 centimetri. Il design è quello mostrato qui sotto e in altre immagini della descrizione completa.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare NiPoGi AK1 Plus nella configurazione appena descritta al prezzo di soli 219 euro, grazie allo sconto di 100 euro applicato in automatico da Amazon. La confezione include un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, l’alimentatore e il manuale.

Scegliendo di effettuare subito l’ordine, già entro domani sarà possibile mettere il Mini PC sulla propria scrivania. È quanto garantito dall’e-commerce, che assicura la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna direttamente a domicilio in un solo giorno.

