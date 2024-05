Mini PC NiPoGi (Intel, 8/256GB, W11) a PREZZO STRACCIATO

NiPoGi AK1 Plus è protagonista di un’ottima offerta su Amazon, che vale la pena segnalare su queste pagine: oggi hai la possibilità di acquistare il Mini PC in forte sconto, semplicemente attivando il coupon dedicato. Le dimensioni sono davvero compatte (12,8×12,8×5,2 centimetri), il peso si attesta a soli 391 grammi, riducendo così l’ingombro occupato sulla scrivania e consentendoti di portarlo eventualmente in giro se necessario.

NiPoGi AK1 Plus: le caratteristiche del Mini PC

Il sistema operativo è Windows 11. Qui sotto riportiamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, ideali per gestire le operazioni della produttività quotidiana, lo studio, la navigazione online e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Processore: Intel N95 con GPU Intel UHD Graphics;

RAM: 8 GB DDR4;

memoria interna: SSD M.2 da 256 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività wireless: Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2

porte: tre USB 3.0, due USB 2.0, due uscite HDMI (con supporto al 4K), Ethernet e jack audio.

Al prezzo finale di soli 149 euro, grazie allo sconto di 50 euro che puoi ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato, NiPoGi AK1 Plus è la scelta migliore che tu possa fare oggi per acquistare un Mini PC economico, ma a cui non manca davvero nulla.

Puoi inoltre contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita curata dalla rete logistica di Amazon, con la consegna a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Il voto medio assegnato da oltre 1.300 recensioni sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,5/5 stelle.