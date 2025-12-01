 Mini PC NiPoGi Ultra Potente a soli 439€ al Cyber Monday Amazon
Grazie al Cyber Monday, l'ultimo giorno della Settimana del Black Friday di Amazon, acquisti l'ultra potente Mini PC NiPoGi a soli 439€.
Potenza e dimensioni compatte, questo è il Mini PC NiPoGi, un computer estremamente potente in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, sia di produttività che di intrattenimento. Oggi lo acquisti a soli 439 euro, invece di 699,99 euro. L’offerta è valida fino alla mezzanotte di oggi, salvo esaurimento scorte anticipate e fa parte delle offerte del Cyber Monday, nell’ultimo giorno della Settimana del Black Friday di Amazon.

Un’occasione imperdibile che attivi selezionando il coupon visibile sulla pagina dell’articolo prima di metterlo in carrello. Solo in questo modo ti assicuri questo prezzo decisamente conveniente. Stiamo parlando di un mini PC di tutto rispetto, che assicura prestazioni di alto livello anche per lavori di grafica e gaming spinto. Il processore è il potente AMD Ryzen 7. Inoltre, è dotato di ben 32GB di RAM e 1TB di SSD.

NiPoGi AM06PRO Mini PC Ryzen 7 7730U W-11 Pro (8C/16T,fino a 4,5 GHz),32GB DDR4 1TB M.2 SSD Mini Computer 4K@60Hz Triple Display DP/HDMI 2.0/Type-C,Micro PC con Dual-LAN/WIFI6/BT5.2 per Ufficio/Casa

Una vera forza della natura se pensi che la scheda grafica dedicata è una AMD Radeon che offre immagini spettacolari e una fluidità estrema per qualsiasi cosa. Anche la connettività non ha rivali. Potrai collegarlo fino a 3 monitor contemporaneamente con qualità 4K UHD. Inoltre, offre anche una doppia connessione LAN per più possibilità e una connessione dati ultra veloce, senza limitazioni.

Diventa anche tu un Pro grazie al Mini PC NiPoGi! Oggi lo acquisti a un prezzo imperdibile. Sfrutta il Coupon del Cyber Monday per averlo a soli 439 euro su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Osvaldo Lasperini
1 dic 2025
