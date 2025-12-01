Mini PC NiPoGi Ultra Potente a soli 439€ al Cyber Monday Amazon

Potenza e dimensioni compatte, questo è il Mini PC NiPoGi, un computer estremamente potente in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, sia di produttività che di intrattenimento. Oggi lo acquisti a soli 439 euro, invece di 699,99 euro. L’offerta è valida fino alla mezzanotte di oggi, salvo esaurimento scorte anticipate e fa parte delle offerte del Cyber Monday, nell’ultimo giorno della Settimana del Black Friday di Amazon.

Un’occasione imperdibile che attivi selezionando il coupon visibile sulla pagina dell’articolo prima di metterlo in carrello. Solo in questo modo ti assicuri questo prezzo decisamente conveniente. Stiamo parlando di un mini PC di tutto rispetto, che assicura prestazioni di alto livello anche per lavori di grafica e gaming spinto. Il processore è il potente AMD Ryzen 7. Inoltre, è dotato di ben 32GB di RAM e 1TB di SSD.

Una vera forza della natura se pensi che la scheda grafica dedicata è una AMD Radeon che offre immagini spettacolari e una fluidità estrema per qualsiasi cosa. Anche la connettività non ha rivali. Potrai collegarlo fino a 3 monitor contemporaneamente con qualità 4K UHD. Inoltre, offre anche una doppia connessione LAN per più possibilità e una connessione dati ultra veloce, senza limitazioni.

Diventa anche tu un Pro grazie al Mini PC NiPoGi! Oggi lo acquisti a un prezzo imperdibile. Sfrutta il Coupon del Cyber Monday per averlo a soli 439 euro su Amazon!