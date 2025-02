Mini PC per casa e ufficio: 16+512GB con Intel in MEGA SCONTO (-41%)

Il Mini PC AceMagician V1 è compatto, potente e versatile: adatto per l’utilizzo sia in casa che in ufficio, è fornito di un’ottima scheda tecnica ad un prezzo a dir poco concorrenziale. Merito dell’offerta Amazon che, grazie al 41% di sconto, ti permette di pagarlo solo 199 euro invece di 339. E viste le caratteristiche tecniche che stiamo per raccontarti ti spieghiamo perché ne vale la pena.

Mini PC AceMagician V1: la scheda tecnica

Nonostante le dimensioni ultra compatte, a questo Mini PC non manca niente: a cominciare dal processore Intel N150 Twin Lake-N con 4 core e 4 thread, consumo energetico ridotto, silenzioso ed efficiente. Accompagnato da una memoria incredibile, con 16GB di RAM DDR4 e una SSD M.2 da 512GB, potrai aprire e gestire più applicazioni contemporaneamente senza problemi.

Il chip grafico Intel integrato supporta il doppio schermo con le porte HDMI e DP presenti, mentre la connettività è adatta a ogni esigenza: WiFi 5, Bluetooth 4,2, 4 porte USB e 1 porta Ethernet.

Il case è talmente compatto che potresti portare il Mini PC anche in borsa, così da collegarlo quando serve. Inoltre, incluso nella confezione, trovi un supporto VESA per installarlo a parete o direttamente dietro al monitor. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro e potrai sfruttare funzioni che includono la possibilità di accendere addirittura il PC da remoto o di programmare accensioni automatiche.

Insomma, un Mini PC potente, versatile e dall’incredibile rapporto qualità-prezzo con lo sconto Amazon. Acquistalo a soli 199 euro invece di 339.