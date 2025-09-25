Mini PC per casa e ufficio a 132,99€: occasione LAMPO su Amazon

Questo Mini PC del marchio NiPoGi, uno dei più diffusi e venduti su Amazon, è protagonista di una buona offerta se eri alla ricerca di un computer desktop compatto, ideale per le attività di base, lo studio e l’intrattenimento, da usare a casa o in ufficio. Oggi lo prendi a soli 132,99 euro, per un risparmio del 26% rispetto al prezzo consigliato.

La scheda tecnica di questo Mini PC include un processore Intel Alder Lake‑N95 di 12ª generazione (fino a 3,4 GHz, 4 core/4 thread), con 8 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 256 GB. Lo spazio di archiviazione è espandibile fino a 2 TB con un’unità aggiuntiva da 2,5″.

Molto importante per il lavoro e il multitasking è il supporto a doppi monitor 4K a 60 Hz tramite le due porte HDMI integrate nella scocca, per una connettività completa che include Wi‑Fi dual band 2.4/5 GHz, Ethernet Gigabit per connessioni stabili e veloci, Bluetooth 4.2 e svariate porte per il collegamento di periferiche esterne.

Dal consumo ridotto di soli 15W TDP, dimensioni di appena 12,8 x 12,8 x 5,2 cm e un peso di soli 391 g, NiPoGi AK1 Plus è piccolo ma potente abbastanza per soddisfare esigenze casalinghe, da ufficio, per lo studio o magari per viaggi da lavoro, così da portarlo sempre con te. Prendilo adesso a soli 132,99 euro.