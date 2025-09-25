 Mini PC per casa e ufficio a 132,99€: occasione LAMPO su Amazon
Un Mini PC essenziale, adatto sia per casa che per ufficio, è protagonista di una buona offerta su Amazon.
Questo Mini PC del marchio NiPoGi, uno dei più diffusi e venduti su Amazon, è protagonista di una buona offerta se eri alla ricerca di un computer desktop compatto, ideale per le attività di base, lo studio e l’intrattenimento, da usare a casa o in ufficio. Oggi lo prendi a soli 132,99 euro, per un risparmio del 26% rispetto al prezzo consigliato.

Caratteristiche Mini PC settembre

La scheda tecnica di questo Mini PC include un processore Intel Alder Lake‑N95 di 12ª generazione (fino a 3,4 GHz, 4 core/4 thread), con 8 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 256 GB. Lo spazio di archiviazione è espandibile fino a 2 TB con un’unità aggiuntiva da 2,5″.

NiPoGi Mini PC 8GB DDR4 + 256GB M.2 SSD, Mini Computer, AK1Plus 12th Ιntel Alder Lake-Ν95 (fino a 3.4GHz, 4C/4T), Gigabit Ethernet, 4K UHD, Dual Wi-Fi, BT 4.2 Office Desktop PC

132,99 139,99€ -5%
Molto importante per il lavoro e il multitasking è il supporto a doppi monitor 4K a 60 Hz tramite le due porte HDMI integrate nella scocca, per una connettività completa che include Wi‑Fi dual band 2.4/5 GHz, Ethernet Gigabit per connessioni stabili e veloci, Bluetooth 4.2 e svariate porte per il collegamento di periferiche esterne.

Dal consumo ridotto di soli 15W TDP, dimensioni di appena 12,8 x 12,8 x 5,2 cm e un peso di soli 391 g, NiPoGi AK1 Plus è piccolo ma potente abbastanza per soddisfare esigenze casalinghe, da ufficio, per lo studio o magari per viaggi da lavoro, così da portarlo sempre con te. Prendilo adesso a soli 132,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2025

Giovanni Ferlazzo
25 set 2025
