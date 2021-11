Perché questo Mini PC è meglio di un fisso (-114€)

Se hai intenzione di acquistare un nuovo computer per rinnovare la postazione di lavoro o studio alla scrivania, perché non considerare un Mini PC invece di un fisso? Il modello MinisForum UM250 proposto oggi al prezzo minimo storico su Amazon in occasione del Black Friday, con uno sconto di ben 114 euro (-20%) rispetto al listino, può essere la scelta giusta per diversi motivi.

MinisForum UM250: prezzo minimo storico su Amazon

Anzitutto, occupa poco spazio: tutto è racchiuso in un case dall'ingombro pari 12,8×12,7×4,6 centimetri e il peso di soli 1,35 Kg permette all'occorrenza di spostarlo altrove in modo agevole. Poi, la potenza di calcolo offerta non ha nulla da invidiare a un PC desktop tradizionale, è sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche: processore AMD Ryzen 5 PRO 2500U, GPU Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4 e unità SSD M.2 da 512 GB per l'archiviazione dei dati. Non mancano slot per la possibilità di eseguire upgrade. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

C'è anche una gamma completa di porte per la connettività, come visibile nell'immagine qui sopra (altre nella descrizione del prodotto), incluse quelle per dar vita a una configurazione multimonitor per la produttività, con supporto alla risoluzione 4K. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale.

Oggi hai la possibilità di far tuo MinisForum UM250 al prezzo finale di 455,99 euro invece di 569,99 euro: non era mai stato così conveniente come in occasione di questo Black Friday. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in un giorno gestita da Amazon.