Mini PC POTENTE a soli 379€: attiva coupon + codice sconto

Devi essere veloce per assicurarti il Mini PC ACEMAGICIAN a soli 379 euro, invece di 599 euro. Una volta sulla pagina dell’articolo attiva il Coupon 40 euro e mettilo nel carrello. Procedendo con l’ordine otterrai un ulteriore extra sconto del 30% grazie al codice 73CF6H8H che dovrebbe applicarsi autonomamente.

Sono rimasti gli ultimi pezzi per questo dispositivo dotato di AMD Ryzen 5 5600U di una potenza incredibile. Preinstallato trovi Windows 11 Pro. Grazie ai suoi 16GB di memoria DDR4 e un enorme disco rigido SSD da 512GB ottieni un dispositivo definitivo. Quindi anche se piccolo è super efficiente.

Mini PC ACEMAGICIAN: piccolo e super scontato senza rinunciare a nulla

Non rinunciare a nulla con questo Mini PC ACEMAGICIAN. Grazie ad Amazon oggi lo acquisti a soli 379 euro, anziché 599 euro. Applica il Coupon 40 euro e attiva il Codice Sconto del 30%. In pratica questo speciale apparecchio ti arriva quasi in regalo a casa tua. La disponibilità è immediata, ma le scorte si stanno esaurendo velocemente.

Mettilo subito nel carrello.

