Mini PC POTENTE (Ryzen 9, 32GB DDR5 e SSD 1TB) con 130€ di sconto su Amazon

Un Mini PC che strizza l’occhio agli appassionati di gaming, ma soprattutto a coloro che vogliono prestazioni altissime in un formato compatto e, in questo caso, futuristico è al centro di una fantastica doppia offerta su Amazon. Spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina puoi ricevere infatti un ulteriore sconto di 130 euro oltre a quello previsto pagando il Mini PC soltanto 499,90 euro invece di 669. È una fantastica opportunità.

Mini PC AceMagician: la super scheda tecnica

Ti abbiamo anticipato di un Mini PC dalle caratteristiche tecniche eccezionali e te le enunciamo qui di seguito.

Parliamo di un sistema dotato di potente processore AMD Ryzen 9 6900HX con architettura Zen 3+, affiancato da una GPU Radeon 680M ideale per giocare ad alcuni dei titoli più famosi senza compromessi. A loro supporto ecco 32GB di RAM DDR5 (espandibili fino a 64GB) e una SSD NVMe da 1TB.

Le tre modalità regolabili permettono al Mini PC di adattarsi a funzionalità operative specifiche: la modalità silenziosa per lavori leggeri, la modalità automatica per un intrattenimento fluido e la modalità prestazioni per sessioni di gaming intense, Il sistema di raffreddamento avanzato con due ventole e tubi di raffreddamento manterrà sempre le temperature ottimali.

Altra chicca è sicuramente lo speciale design verticale con illuminazione RGB regolabile per aggiungere un tocco di stile alla tua postazione. La connettività avanzata è garantita infine da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e porte LAN da 2,5 Gbps, oltre a supporto per output 4K e numerose porte (HDMI, USB 3.0, Type-C) per i tuoi dispositivi.

Con l’AceMagician avrai un Mini PC potentissimo ad un prezzo assurdo: spunta il coupon sconto per pagarlo soltanto 499,90 euro.