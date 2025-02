Mini PC potentissimo (Intel U9, 32GB DDR5 e SSD 2TB) con 100 euro di sconto Amazon

Stiamo per segnalarti un’offerta su uno dei Mini PC più potenti che puoi trovare su Amazon. Si chiama Geekom IT1 ed è dotato di Intel Core Ultra-U9, 32GB di RAM DDR5 e SSD da ben 2TB: applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi ricevere subito 100 euro di sconto sul suo acquisto e pagarlo anche a rate selezionando Cofidis al checkout.

Mini PC Geekom IT1: una scheda tecnica mostruosa

Questo Mini PC non conosce la parola compromesso, se non sulle dimensioni: incredibilmente compatto, è anche straordinariamente potente grazie al nuovo processore Intel Core Ultra-U9 185H che vanta 16 core, 22 thread e una frequenza turbo fino a 5,1 GHz per prestazioni eccezionali per ogni genere di attività.

Con il supporto della NPU AI Boost e della grafica Intel ARC, il Mini PC sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare l’elaborazione dei dati e ottimizzare le prestazioni grafiche. Ad arricchire il tutto, ecco 32GB di RAM DDR5 e una SSD da 2TB per velocità d’esecuzione da paura.

Anche il quadro della connettività è di ultima generazione con doppia porta LAN da 2,5G, il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4, per non parlare di porte USB-C e HDMI per la compatibilità di ben 4 display contemporaneamente fino alla risoluzione 8K.

Geekom IT1 è un Mini PC compatto, ma davvero potentissimo: applica il coupon sconto per pagarlo 100 euro in meno rispetto al prezzo ufficiale.