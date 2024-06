Mini PC potentissimo (Ryzen7, 32GB RAM e SSD 1TB) con 340 euro di SCONTO su Amazon

Questo Mini PC ha una scheda tecnica talmente eccezionale che lo rende adatto a numerose esigenze. Dotato di processore AMD Ryzen7, 32GB di RAM DDR4 e SSD da 1TB, è un computer completo dal corpo compatto a cui non manca niente: oggi, applicando il coupon sconto che trovi in pagina, puoi risparmiare oltre 340 euro sul prezzo ufficiale. Lo pagherai infatti solo 429,40 euro invece di 809,90!

Mini PC potentissimo: la scheda tecnica

Questo Mini PC del marchio AceMagician non conosce compromessi a cominciare dal citato processore AMD Ryzen 7 5700U, dotato di 8 core e 16 thread, con una frequenza massima di boost fino a 4,3 GHz e grafica Radeon RX Vega8.

Il design unico, con illuminazione RGB verticale e colorata, non solo crea un’atmosfera piacevole ed elegante, ma consente anche di risparmiare spazio sulla scrivania e di accedere facilmente a porte e pulsanti. Il Mini PC è inoltre progettata per offrirti tre modalità di lavoro diverse, una silenziosa per lavori leggeri, una automatica che si adatta a seconda delle esigenze e una prestazioni per giocare e sfruttare al massimo gli effetti luminosi RGB.

Gli altri punti di forza sono la memoria RAM da 32 GB DDR4 e l’archiviazione SSD NVME da 1TB, che garantiscono velocità e fluidità nelle prestazioni. Inoltre, il mini PC assicura anche tecnologie di connettività del calibro di WiFi 6, bluetooth 5.2, porte USB di tipo C, HDMI, DisplayPort, Ethernet, Jack audio e USB 3.0.

Un Mini PC completo e potente, in un corpo compatto e dal design futuristico: applica il coupon sconto e pagalo soltanto 429,40 euro invece di 809,90.