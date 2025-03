Mini PC a prezzo stracciato per la Festa delle Offerte di Primavera

Quale occasione migliore della Festa delle Offerte di Primavera al via oggi su Amazon per mettere un nuovo Mini PC sulla scrivania, risparmiando? Qui è dove ti proponiamo alcuni degli sconti più interessanti tra quelli proposti per l’evento che, lo ricordiamo, andrà avanti fino al 31 marzo.

Festa delle Offerte di Primavera: i migliori Mini PC in sconto

Partiamo da NiPoGi AM21, in offerta a soli 399 euro, con un forte risparmio in confronto al prezzo di listino. È adatto anche alla produttività con la sua enorme potenza di calcolo: processore AMD Ryzen 9 6900HX, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, connettività Wi-Fi 6 e sistema operativo Windows 11 Pro.

Ancora più economico, il modello Beelink EQR5 a soli 369 euro è un’ottima alternativa. In questo caso la CPU è AMD Ryzen 7 5825U, mentre il quantitativo di RAM aumenta fino a ben 32 GB.

Design particolare senza ventola, Windows 11 Pro preinstallato e processore Intel di dodicesima generazione per MINIX NEO Z300-0dB. È in offerta a soli 341 euro, un’ottima occasione per molti.

Passiamo ad ASUS PB62, progettato da uno dei leader del mercato. Lo puoi acquistare in promozione a 299 euro nella versione ricondizionata con un anno di garanzia, processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB. Scopri di più nella scheda dedicata.

Design diverso per MeLE Quieter3Q, un vero e proprio Mini PC Stick che fa della compattezza uno dei suoi punti di forza. È in sconto a 254 euro con processore Intel, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

New entry del catalogo, NIAKUN FY3 a soli 239 euro è un’alternativa da prendere in considerazione. Ci sono la CPU Intel N95, 16 GB di RAM e un’unità SSD da ben 1 TB per archiviare un’enorme mole di dati.

Concludiamo la carrellata con un altro ricondizionato molto conveniente da un marchio leader: HP EliteDesk 800 G3 in sconto a 199 euro. Integra il potente processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Amazon ha dato il via alla tanto attesa Festa delle Offerte di Primavera: l’evento andrà avanti fino al 31 marzo, proponendo un’ampia gamma di sconti e promozioni su migliaia di prodotti in ogni categoria dell’e-commerce. Non perdete l’occasione, esplora la sezione dedicata e di trova l’affare perfetto per te.