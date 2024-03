Mini PC a prezzo stracciato alla Festa di Primavera su Amazon

Anche i Mini PC sono protagonisti nella Festa delle Offerte di Primavera su Amazon che prende il via oggi e che andrà avanti fino a lunedì 25 marzo. Qui è dove ti proponiamo una carrellata dei modelli più interessanti tra quelli in sconto, con specifiche tecniche e caratteristiche differenti.

Festa delle Offerte di Primavera: i migliori Mini PC in sconto

Partiamo dal NiPoGi AM02 PRO con AMD Ryzen 7 5700U e 16/512 GB proposto a soli 331 euro (sconto 53%), perfetto per la produttività, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale.

ACEMAGICIAN T8 Plus fa invece del design compatto e del sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato i suoi punti di forza. È in sconto a 256 euro (-36%), integra il processore Intel N95, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Processore Intel N100, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e connettività Wi-Fi 6 per NiPoGi AK1 Plus, in offerta a soli 217 euro.

Design unico e tre modalità di funzionamento per ACEMAGICIAN AMR5, tra i modelli più apprezzati della categoria. In sconto a soli 331 euro (-42%), integra AMD Ryzen 7 5700 U con chip grafico Radeon RX Vega 8, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Al prezzo di 393 euro è un affare.

Il top di gamma di questa selezione è Minisforum UM690 Pro con processore AMD Ryzen 9 6900HX, 32 GB di RAM DDR5 e SSD da 1 TB. Un mostro di potenza: oggi può essere tuo in offerta a 988 euro.

Stesso brand, ma modello differente: Minisforum UM773 ha in dotazione la CPU AMD Ryzen 7 7735HS, la GPU AMD Radeon Graphics, Wi-Fi 6 e uscita video 8K. Non include RAM e SSD, ma in sconto a 509 euro (-33%) può essere l’affare giusto per molti.

Chiudiamo l’elenco con un Mini PC entry level. ACEMAGIC AK1 Plus è in sconto a soli 218 euro. Include il processore Intel N95, 16 GB di rAM, SSD da 512 GB e il sistema operativo Windows 11 Pro.

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon continua fino a lunedì 25 marzo. Scopri i migliori sconti su amazon.it/springdealdays. È un evento aperto a tutti, senza abbonamento abbonati Prime necessario.