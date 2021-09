Mini PC professionale ad un prezzo incredibile: HP EliteDesk 800 G3

Quello che ti suggeriamo oggi è un Mini PC diverso dal solito, dalle caratteristiche a dir poco interessanti e di un marchio leader nel settore informatico. Si tratta dell’HP Elite Desk 800 G3, un computer di elevata qualità equipaggiato con un processore Intel Core.

Mini PC HP EliteDesk 800 G3: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, si tratta di un prodotto ricondizionato, ma che gode delle medesime garanzie offerte da Amazon per i prodotti nuovi. La CPU in questione è una Intel Core i5-6500T quad-core con una frequenza massima di 3,1GHz. A questa si affiancano 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB, il tutto completamente espandibile. La memoria RAM, infatti, può essere portata fino a 32GB grazie alla configurazione dual channel. Lo spazio di archiviazione, invece, può essere esteso in due modi: sostituendo l’SSD preinstallato o aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. Si tratta di una configurazione pensata soprattutto per l’utilizzo professionale, con flussi di lavoro piuttosto impegnativi. Tuttavia, rappresenta una valida alternativa di dimensioni ridotte alle classiche soluzioni desktop anche per la casa. Che tu voglia elaborare documenti, piuttosto che navigare o godere dei contenuti multimediali, l’EliteDesk 800 G3 è l’alleato perfetto per fluidità e velocità.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono ben 6 tutte con specifica USB 3.1 Gen1, di cui una (frontale) abilitata alla ricarica rapida. A queste si aggiunge un’ulteriore porta USB Type-C frontale, perfetta per collegare i dispositivi mobili più recenti. Le uscite audio/video sono due, entrambe DisplayPort, e consentono di collegare fino a due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete offerte dal cavo ethernet. Chiudono la dotazione le immancabili reti wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth. In conclusione, un prodotto di elevata qualità per chi desidera ridurre l’ingombro, senza rinunciare alle prestazioni e soprattutto all’affidabilità di HP.

Grazie ad un piccolo sconto l’HP EliteDesk 800 G3 è acquistabile su Amazon a soli 319,89 euro.