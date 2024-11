Mini PC (Ryzen 5, 16+512GB e Win11 Pro) in ottimo sconto Black Friday

Un Mini PC che non teme confronti è protagonista di una buona offerta su Amazon per la Settimana del Black Friday. Con un risparmio del 19% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni puoi acquistarlo infatti a soli 276 euro invece di 339 e la scheda tecnica è davvero molto interessante.

Mini PC AskHand in sconto Black Friday: le caratteristiche tecniche

Il Mini PC in questione è dotato di tutto quello che serve per avere una postazione da lavoro compatta, veloce e pratica sia a casa che in ufficio. La configurazione include:

Processore AMD Ryzen 5 5600H con frequenza fino a 4,2GHz

con frequenza fino a 4,2GHz 16GB di RAM DDR4 espandibile fino a 64GB

espandibile fino a 64GB SSD NVMe da 512GB espandibile fino a 2TB

espandibile fino a 2TB Unità Flash USB da 32GB inclusa nella confezione preconfigurata con sistema operativo e driver per facilitare l’installazione

preconfigurata con sistema operativo e driver per facilitare l’installazione Due porte HDMI e una Type-C per configurazione a triplo schermo

per configurazione a triplo schermo WiFi6, Bluetooth 5.2 e connettività Ethernet

e connettività Ethernet Porte USB

Sistema operativo Windows 11 Pro

La soluzione più semplice se hai bisogno di un piccolo PC che sia capace di offrirti prestazioni elevate senza occupare troppo spazio sulla scrivania. Il prezzo in sconto per il Black Friday di soli 276 euro lo rende ancora più interessante.