MinisForum UM250 con Ryzen 5 PRO: il Mini PC che cerchi in SCONTO

Compatto e potente, MinisForum UM250 è un Mini PC che non ha nulla da invidiare alle alternative più costose per quanto concerne l'ambito della produttività. A renderlo ancora migliore, oggi, lo sconto di 68 euro sul prezzo di listino grazie all'offerta lampo proposta in queste ore da Amazon.

Mini PC in offerta: MinisForum UM250 a -13%

Di seguito le più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: processore quad core AMD Ryzen 5 PRO 2500U, GPU Graphics Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB (M.2 2280) per lo storage (espandibile), supporto a WiFi 6 con chip Intel AX200, modulo Bluetooth 5.1, due uscite video HDMI 2.0, una Display Port e una USB-C con supporto alla risoluzione 4K, jack audio, tre porte USB 3.1 e doppio slot Ethernet. C'è bisogno di altri dettagli? Consultare la scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo preinstallato su MinisForum UM250 è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo al prezzo di soli 441,99 euro invece di 509,99 euro come da listino. Inutile ribadire che, trattandosi di un'offerta lampo proposta su Amazon, rimarrà valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo.