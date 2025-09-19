 Mini PC con Ryzen 5 e W11: super offerta per origimagic C4
È un'offerta a tempo, potrebbe andare sold out molto presto: approfittane e metti il Mini PC con CPU AMD Ryzen 5 sulla tua scrivania.
È un'offerta a tempo, potrebbe andare sold out molto presto: approfittane e metti il Mini PC con CPU AMD Ryzen 5 sulla tua scrivania.

Piccolo, ma potente e versatile, origimagic C4 è l’affare del giorno su Amazon nella categoria Mini PC. La sua capacità di elaborazione lo rende adatto anche all’ambito professionale, ha davvero tutto. Non lasciarti sfuggure l’offerta a tempo che ne taglia il prezzo e mettilo nel carrello. La confezione include alimentatore, cavo HDMI, staffa VESA per montarlo dietro allo schermo e manuale utente.

Compra origimagic C4 in forte sconto

Windows 11 e AMD Ryzen per origimagic C4

C’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti appena disponibili. L’intero comparto hardware è racchiuso in un design compatto e dallo stile elegante: di seguito le specifiche tecniche più importanti per altre informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

  • Processore AMD Ryzen 5 3550H con chip grafico AMD Radeon Vega 8;
  • 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB);
  • SSD M.2 NVMe 2280 PCIe 3.0 da 512 GB;
  • connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e doppio slot Ethernet;
  • porte USB-A, USB-C e jack audio;
  • uscite video HDMI, DisplayPort e USB-C con risoluzione massima 4K.

Ha disponibilità immediata e consegna gratis in pochi giorni se lo ordini adesso. Attenzione al sold out: trattandosi di un’offerta a tempo le unità in promozione potrebbero finire presto. Amazon si occupa direttamente della spedizione, attraverso la sua rete logistica.

Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: lo sconto è automatico e porta il Mini PC al prezzo di soli 168 euro. Concoudiamo segnalando che il voto medio assegnato a origimagic C4 dalle recensioni dei clienti che lo hanno già messo alla prova è molto alto, pari a 4,7 stelle su 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 set 2025

Davide Tommasi
19 set 2025
