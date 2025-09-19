Mini PC con Ryzen 5 e W11: super offerta per origimagic C4

Piccolo, ma potente e versatile, origimagic C4 è l’affare del giorno su Amazon nella categoria Mini PC. La sua capacità di elaborazione lo rende adatto anche all’ambito professionale, ha davvero tutto. Non lasciarti sfuggure l’offerta a tempo che ne taglia il prezzo e mettilo nel carrello. La confezione include alimentatore, cavo HDMI, staffa VESA per montarlo dietro allo schermo e manuale utente.

Windows 11 e AMD Ryzen per origimagic C4

C’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti appena disponibili. L’intero comparto hardware è racchiuso in un design compatto e dallo stile elegante: di seguito le specifiche tecniche più importanti per altre informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

Processore AMD Ryzen 5 3550H con chip grafico AMD Radeon Vega 8;

16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB);

SSD M.2 NVMe 2280 PCIe 3.0 da 512 GB;

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e doppio slot Ethernet;

porte USB-A, USB-C e jack audio;

uscite video HDMI, DisplayPort e USB-C con risoluzione massima 4K.

Ha disponibilità immediata e consegna gratis in pochi giorni se lo ordini adesso. Attenzione al sold out: trattandosi di un’offerta a tempo le unità in promozione potrebbero finire presto. Amazon si occupa direttamente della spedizione, attraverso la sua rete logistica.

Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: lo sconto è automatico e porta il Mini PC al prezzo di soli 168 euro. Concoudiamo segnalando che il voto medio assegnato a origimagic C4 dalle recensioni dei clienti che lo hanno già messo alla prova è molto alto, pari a 4,7 stelle su 5.