Mini PC Ryzen 7 16/512GB scontato di 120 euro

Oggi vi suggeriamo un altro mini PC di fascia alta, indirizzato a chi vuole prestazioni estreme in un formato quanto più piccolo possibile. Stiamo parlando del Beelink GTR, in questo caso equipaggiato con un processore Ryzen 7.

Mini PC Beelink GTR Ryzen 7: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Ryzen 7 3750H, top di gamma di terza generazione da 4 core e 8 thread in grado di raggiungere una frequenza di ben 4GHz. Questo è supportato da 16GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512GB. Naturalmente il tutto è espandibile, a partire dalla RAM che con la sua configurazione dual channel può raggiungere ben 64GB. Lo stesso vale per la memoria di archiviazione che permette non solo di aggiungere un secondo disco M.2, ma anche un terzo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. A condire il tutto ci pensa una VGA integrata Radeon Vega 10 in grado di far girare con un buon framerate i titoli più recenti in Full HD (chiaramente con i dovuti compromessi dal punto di vista dei dettagli). Insomma parliamo di un computer che nulla ha da invidiare ad una postazione desktop tradizionale.

Dal punto di vista della connettività il PC è davvero sorprendente. Le porte USB sono 6 tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono 3, di cui due HDMI e una DisplayPort, che insieme ad una settima porta USB, in questo caso Type-C, permettono di collegare 4 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che garantiscono performance senza paragoni grazie alla combinazione di due diverse reti cablate. Non mancano le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Chiudono il cerchio un microfono integrato ed un lettore di impronte. Il primo permette di gestire il PC direttamente con la voce grazie a Cortana, assistente vocale di Microsoft. Il secondo, invece, aggiunge un ulteriore sistema di sicurezza per l’accesso al sistema operativo, e quindi ai propri dati.

Grazie alle offerte del giorno il computer può essere acquistato su Amazon a soli 678,30 euro con uno sconto di 120 euro sul prezzo di listino.