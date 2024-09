Mini PC (Ryzen 7, 16+500GB, W11 Pro): 100 euro di sconto su Amazon

Questo Mini PC è interessante non solo per la scheda tecnica che lo caratterizza, ma soprattutto per i 100 euro di sconto che puoi avere applicando il coupon che trovi in pagina. In questo modo potrai pagarlo soltanto 329 euro invece di 429, con spedizione veloce e consegna immediata.

Mini PC Beelink: la scheda tecnica di un piccolo “mostro”

Il Mini PC Beelink SER5 è dotato di processore AMD Ryzen 7 5800H, con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere velocità fino a 4,4 GHz: una soluzione ideale dunque per multitasking, streaming video 4K, navigazione internet e anche qualche giochino leggero.

Al processore si affiancano infatti 16GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 64GB) e una SSD M.2 PCIe da 500GB con velocità di lettura fino a 3000 MB/s upgradabile fino a 2TB, dandoti tempi di caricamento rapidissimi e lo spazio che serve per i tuoi file e le tue app.

Puoi utilizzare il Mini PC anche per configurazioni multi-schermo grazie al supporto fino a tre display 4K tramite le porte HDMI 2.0, DP 1.4 e Type-C, mentre con WiFi 6 e Bluetooth 5.2 avrai una velocità di connessione elevata e stabile, potendo gestire facilmente i tuoi dispositivi senza fili. Infine, c’è una ricca dotazione di porte USB.

Applica il coupon sconto su Amazon e risparmia subito 100 euro sull’acquisto di questo Mini PC: un affare per avere una postazione di lavoro minimal, ma altamente efficiente.