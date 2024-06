Mini PC (Ryzen 7, 16GB DDR4, SSD 512GB) in incredibile DOPPIO SCONTO (-225€)

C’è un doppio sconto da non perdere su Amazon per un Mini PC dalle caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Al prezzo di 559 euro puoi applicare un coupon sconto che ti permette di risparmiarne 200 e poi inserire un ulteriore codice promozionale per pagare in tutto soltanto 333,87 euro. Guarda come fare nell’immagine subito sotto.

Mini PC NiPoGi in doppio sconto: la scheda tecnica

E per quello che lo pagherai ne vale davvero la pena perché è un Mini PC dotato di processore AMD Ryzen 7 5800U con 8 core fisici e 16 thread, con una frequenza di clock di base di 1,9 GHz e una frequenza turbo massima di 4,4 GHz, affiancato da una GPU Radeon RX Vega 8, perfetta per rendering, editing e gaming leggero.

A queste si accompagna la memoria DDR4 a doppio canale da 16GB, espandibile fino a 64GB, e l’unità SSD M.2 NVMe PCIe3.0 da 512GB per una rapida capacità di lettura, scrittura e archiviazione.

Le interfacce HDMI e DP supportano l’uscita a doppio schermo con risoluzione 4K UHD, mentre la porta USB-C supporta una velocità di trasferimento dati massima di 5 Gbps. Presenti anche quattro porte USB 3.0 per soddisfare esigenze diverse di connettività.

Oltre a questo, ecco Gigabit Ethernet, WiFi 6 e Bluetooth 5.2 e il sistema operativo Windows 11 preinstallato. Insomma, un PC pronto all’uso: applica il coupon, il codice promozionale e pagalo soltanto 333,87 euro invece di 559.