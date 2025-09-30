 Mini PC con Ryzen 7, 32/500GB: SER5 MAX è in doppio sconto
Grande potenza e design compatto per Beelink SER5 MAX: approfitta del doppio sconto su Amazon e metti il Mini PC sulla tua scrivania.
Ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo di Beelink SER5 MAX, il Mini PC adatto alla produttività e non solo. L’intero comparto hardware è racchiuso in un case molto compatto, dalle dimensioni pari a soli 11,3×12,6×4,2 centimetri e dal design ottimizzato per la dissipazione del calore. È un doppio sconto.

Compra il Mini PC in doppio sconto

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro, pronto all’uso e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti appena disponibili. Integra il processore AMD Ryzen 7 6800H con chip grafico AMD Radeon, affiancato da ben 32 GB di RAM LPDDR5 e da un’unità SSD da 500 GB per lo storage (espandibile fino a 8 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet, la possibilità di collegare fino a tre monitor 4K in contemporanea (tramite HDMI, DisplayPort e USB-C) e le porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 2.0 Type-A e USB-C. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Beelink SER5 MAX: le caratteristiche e le specifiche tecniche del Mini PC

Perché si tratta di un doppio sconto? È presto spiegato: la prima riduzione della spesa è applicata in automatico ancor prima di metterlo nel carrello, mentre la seconda (un ulteriore -5%) al check-out. In questo modo, Beelink SER5 MAX può essere tuo al prezzo finale di soli 339 euro. Considerando il suo comparto hardware è un ottimo affare.

Beelink Mini PC SER5 MAX Mini Computer con AMD Ryzen 7 6800H (8C/16T, fino a 4,7 GHz), Grafica AMD Radeon, 32G(16G*2) LPDDR5, 500G M.2 PCIe SSD, Supporto BT 5.2/WiFi 6/2500 Mbps LAN/HDMI/DP/Type-C

Compra il Mini PC in doppio sconto

Amazon gestisce direttamente la spedizione, senza passare da intermediari, assicurando la consegna gratis entro un paio di giorni al massimo. Vale a dire che, ordinandolo adesso, lo potrai mettere sulla tua scrivania in 48 ore.

Pubblicato il 30 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
30 set 2025
